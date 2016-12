Странно съвпадение повдига въпроса, дали атентатът на гарата във Волгоград е „безадресен“ терористичен акт



Какви са потвърдените факти около взривяването на изпитателния екип на „Тополь-М“ ?



Какво представлява Воткинският машиностроителен завод и какво точно са изпитвали пострадалите на Волгоградската гара ?

Двата атентата във Волгоград, станали на 29-ти и 30-ти декември 2013 г., съвсем естествено предизвикаха голямо оживление в световните медии и в интернет дискусиите. Масово разпространените коментари бяха в посока на действия на кавказки терористи, които искат да компрометират олимпийските игри в Сочи – най-голямото пи-ар мероприятие на Владимир Путин в рамките на цялото му пребиваване във властта като президент и като министър-председател на Руската федерация.Логиката на тези коментари беше подчинена на съображението, че Доку Умаров и компания държат много да развалят триумфа на Путин и след като в Сочи са предприети драконови мерки за сигурност, те естествено ще се насочат към „меки“ и болезнени цели, като струпванията на хора в различни транспортни възли от страната. Тази теза беше възприета и от известния с по-нестандартното си мислене и анализи сайт за геополитика и сигурност „Стратфор“. Още в деня на пъривя атентат, агенцията на Джордж Фридман коментира, че олимпийските игри в Сочи ще бъдат помрачени от последния самоубийствен взрив в Русия. (Sochi Olympics to be Shadowed by Latest Suicide Bombing in Russia, December 29, 2013, http://www.stratfor.com/analysis/sochi-olympics-be-shadowed-latest-suicide-bombing-russia ).„Свободен народ online“ отрази своевременно двете събития, както безброй други електронни и интернет медии. Ние се въздържахме да преповтаряме и да препотретваме сипещите се от всякъде коментари за опитите на чеченците да провалят зимните олимпийски игри. Не толкова, защото сме имали някакво предчувствие, че нещата не стоят точно така, колкото поради нежеланието ни да се превръщаме в медийни папагали, които предъвкват коментари втора и трета ръка.Оказа се, че все пак е имало основание за сдържаността ни. Още докато не беше стихнала всеобщата врява за покушението срещу олимпийските игри, на повърхността на информационния водовъртеж изплуваха факти, които пораждат известни съмнения, дали провалянето на надпреварата в Сочи е била единствената цел на атентаторите.Оказа се, че на гарата във Волгоград са пострадали и са убити неколцина души от екипа, извършващ изпитанията на най-новата руска междуконтинентална балистична ракета, известна като „Тополь-М“ или като SS-X-27 по натовската класификация. А когато двама изпитатели на междуконтинетална балистична ракета си отидат от този свят, други трима са на ръба между живота и смъртта, човек започва да си задава въпроса, дали пък единствено сопокойствието на олимпийското село и на гостите на „Сочи 2014“ са били единствената мишена на терористите?И така, на 30 декември 2013 г., сайтът на Президента на Удмуртия, съобщава, че по данни на Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия, при терористичния акт във Волгоград са пострадали петима жители на Удмуртската република. Сайтът на президента съобщава също така, че един човек е умрял на мястото на взрива, един е умрял в болницата, а трима са хоспитализирани. (В Волгограде пострадали жители Удмуртии, 30 декември 2013 г., 11:34:37, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9258).В 11 часа 34 минути и 37 секунди, президентът на Удмуртия, правителството и Държавният съвет на републиката вече са изразили дълбоките си съболезнования на роднините и на близките на загиналите. Загиналите са сътрудници – работници и служители на Воткинския машиностроителен завод.Междувременно е организирано бързото заминаване на близки на загиналите и на пострадалите, които е трябвало да отпътуват от Воткинск за Волгоград някъде към 13 часа. (Бързината на организирането на отпътуването на близките е впечатляваща, но все пак става дума за организация, създадена най-вероятно от властите и от администрацията на завод, в който се произвеждат междуконтинентални ракети със сухоземно и морско базиране).Сайтът на президента информира също така, че близките на загиналите и на пострадалите са съпровождани от трима сътрудници на Министерството на извънредните ситуации – един офицер и двама психолози. (В Волгограде пострадали жители Удмуртии, 30 декември 2013 г., 11:34:37, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9258).В 13 часа 44 минути и 59 секунди, вече са публикувани официалните съболезнования на президента, на Държавния съвет и на правителството на Удмуртската република. От него се разбират точните имена на двамата загинали от Воткинския машиностроителен завод – Миксим Николаевич Садилов и Андрей Дмитриевич Котенко. (Соболезнование родным и близким работников ФГУП „Воткинский машиностроительный завод“, 30 декември 2013 13:44:59, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9265).Междувременно руските медии подхващат информацията за пострадалите във Волгоград работници и служители на Воткинския машиностроителен завод. Едни от първите са „Лайфнюз.РУ“, които един час преди полунощ съобщават, че на гарата във Волгоград са загинали монтажници на Воткинския машиностроителен завод, които са се връщали от изпитания на междуконтинеталната ракета „Тополь – М“. Мултимедийният сайт на „Лайфнюз.РУ“ съобщава дословно:„Петима работници на Воткинския отбранителен завод, които са се завръщали от командировка са станали жертва на терористичния акт на гарата във Волгоград. Четиримата монтажнци, водени от конструктор са били на секретни изпитания от месец ноември.Терористичният акт е отнел живота на двама работника от отбранителното предприятие. След като са извършили успешно изстрелване на междуконтиненталния комплекс „Тополь – М“, сътрудниците си купили билети за влака, за да посрещнат Новата година заедно със семействата си.Когато сътрудниците на отбранителния завод преминавали през металотърсача, изтрещял взрив. На място е загинал 24 годишният монтажник Андрей Котенко. Неговите колеги – 27 годишният Максим Садилов и Виталий Жуванов, както и 28 годишният Егор Повышев и 41 годишният конструктор Павел Фефилов са откарани спешно в болницата. На същия ден в болницата е починал Максим Садилов“. (На вокзале Волгограда погибли возвращавшиеся с испытаний сборщики "Тополя-М". 30 декември 2013 г., 23:03, http://lifenews.ru/news/124907).От „Лайфнюз.РУ“ очевидно използуват не само информация от правителствени източници. Те успяват да се свържат с родителите на оцелелия Егор Повышев, които съобщават, че той е извадил късмет, защото е минал първи през металотърсача и затова е пострадал по-малко от останалите си колеги. Според майка му, освен, че има рана в бедрото, той е и обгорен. От руското мултимедийно издание съобщават и мястото, където са настанени пострадалите от Воткинския отбранителен завод – 25-та градска болница във Волгоград.Фактът, че сътрудници на Воткинския завод са загинали при терористичния акт във волгоград е потвърден пред руската медия и от прессекретаря на Удмуртската република – Виктор Чулков. Той потвърждава и огласената от сайта на президнета на Удмуртия информация, че на семействата на пострадалите е предоставен микробус, който да ги откара във Волгоград, а в предприятието е създаден комитет по погребението. (На вокзале Волгограда погибли возвращавшиеся с испытаний сборщики "Тополя-М". 30 декември 2013 г., 23:03, http://lifenews.ru/news/124907).Междувременно, на следващия ден се провежда извънредно заседание на Антитерористичната комисия на Удмуртската република, под председателството на президента й – Александър Волков. Главната тема е „предприемане на всички необходими мерки, насочени към защитата на населението от терористични заплахи по транспорта и на други места на масово струпване на хора“. (Усиление мер по обеспечению безопасности, 31 декември 2013 г., 14:53:14, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9284 ).Разбира се, поради атентатите от 29-ти и 30-ти декември 2013 г., мерките за безопасност са усилени в цялата Руска федерация, но прави впечатление, че в Удмуртия напълно сериозно смятат, че е възможно повторение на атентатите от Волгоград на тяхна територия. Това се вижда от изричното подчертаване н съобщението, че:„В Удмуртската република, освен мерките за усилване на охраната, които се предприемат традиционно в празнични дни, са въведени допълнителни мерки за повишение на безопасността. Усилена е охраната на обектите на инфраструкутрата, провеждат се допълнителни проверки на обектите, инструктирани са водачите и кондукторите от обществения транспорт за повишаване на бдителността. Силовите ведмоства са приведени в режим на повишена готовност“. (Усиление мер по обеспечению безопасности, 31 декември 2013 г., 14:53:14, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9284 ).Завършекът на съобщението не оставя никакво съмнение, че местните власти смятат, че е възможно продължение на атентатите от Волгоград на територията на Удмуртия:„Членовете на антитерористичната комисия още един път се обръщат към жителите на републиката с молба да се отнесат с разбиране към всички предприети мерки по осигуряване на безопасността в празничните дни, в частност – проверката на документите и по ограничаването на движението по време на щафетата на олимпийския огън на 2 януари 2014 година. Също така, във връзка с терористичните актове във Волгоград, да бъдат по-внимателни и бдителни в обществения транспорт и на местата на масово струпване на хора“. (Усиление мер по обеспечению безопасности, 31 декември 2013 г., 14:53:14, http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=9284 ).Воткинският завод е едно от най-старите промишлени предприятия в Русия въобще. През септември 2009 г., се навършиха 250 години от създаването му през 1759 г. Цялата история на Воткинския завод минава през постоянното обслужване на руската държава и на нейната армия. През годините и дори през вековете във Воткинския завод са произвеждани желязо за обработване, корабни котви, морски и речни кораби, железопътни мостове, парни локомотиви, екскаватори, оръдия, оборудване за изследователски реактори, както и за реактори на кораби, ракетна техника и друга сложна и „наукоемка“ продукция.Днес заводът представлява мощен машиностроителен комплекс със свое собствено металургично, механомонтажно, заваръчно, монтажно и инструментално производство. Заводът има изпитателна база, собствена лигистична система и развита инфраструктура.Съвсем официално това е заводът, който осигурява „ракетния щит“ на Русия. Тук се произвеждат серийно оперативно-тактическите ракети „Искандер-М“, стратегическите ракети „Тополь-М“ и се завършва разработването на ракетите с морско базиране „Булава“.